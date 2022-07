Recco, via libera per il consolidamento di via Pastene con le risorse del Pnrr

Recco. Tra il nutrito elenco di progetti oggetto di approfondite valutazioni da parte degli uffici tecnici del Comune per concorrere all’assegnazione dei finanziamenti del Pnrr, la giunta comunale di Recco ha individuato e approvato i lavori di consolidamento di una porzione di strada comunale carrabile via Pastene”

“Questo progetto è la soluzione più idonea per migliorare la percorribilità della strada utilizzata per raggiungere l’abitato di Liceto – sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – per intercettare e drenare adeguatamente le acque piovane e contrastare, attraverso la ricostruzione del muro, i movimenti del suolo, mitigando in questo modo il rischio idrogeologico nel territorio della frazione”.

L’intervento, pari a 120mila euro di finanziamento, prevede la ricostruzione del muro di sostegno a valle che consentirà l’allargamento dell’attuale sede stradale di ridotta larghezza. Inoltre il muro di cemento armato, che sarà costruito come gli altri presenti in zona con un paramento esterno in pietra “faccia a vista”, avrà una fondazione in calcestruzzo poggiata su micropali posti ad alcuni metri di profondità, per scongiurare movimenti deformativi. È inserita nel progetto anche la realizzazione di una condotta interrata per regimentare le acque superficiali.