Recco, scuola media di via Massone: in corso la sostituzione degli infissi

Recco. Estate di lavori nella scuola media di via Massone grazie al costante e proficuo impegno dell’assessore alla Pubblica istruzione Davide Manerba e ai Lavori pubblici Caterina Peragallo, entro l’inizio del prossimo anno scolastico sarà portata a termine la sostituzione di 48 infissi, tra esterni, vani scala, bagni, parte della mensa e la porta a vetro d’ingresso.

I nuovi serramenti permetteranno di garantire ottime prestazioni di isolamento sia termico sia acustico, oltre che salvaguardare le caratteristiche estetiche dell’immobile.

“Questo intervento di ben 70mila euro non è operazione a spot ma è parte di una programmazione oltre che una precisa scelta politica di investire nelle scuole – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – sempre tenendo d’occhio il bilancio. La sostituzione dei serramenti oltre a ridurre i consumi energetici dell’edificio, e a migliorare la salute e il benessere di studenti, insegnanti e personale scolastico, si inserisce in quella programmazione di opere nelle scuole avviate all’inizio del mandato. In questo modo cerchiamo anche di affrontare i cambiamenti climatici: intervenendo sull’efficientamento energetico dell’edificio”.