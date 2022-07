Recco, riaperta a doppio senso la provinciale 333

Recco. Con il ripristino della segnaletica orizzontale e la rimozione delle transenne al cantiere, oggi è stata riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia la strada provinciale 333, dopo una chiusura di tre mesi per i lavori di posa della nuova condotta fognaria.

Lo ha comunicato Ireti al sindaco Carlo Gandolfo, che commenta: “È stata un’operazione lunga e laboriosa che si è conclusa nel rispetto dei tempi annunciati. Possiamo metterci ora alle spalle i disagi di una viabilità ridotta. Ringrazio Ireti per il lavoro svolto, Città Metropolitana e in particolare il consigliere delegato Franco Senarega, con cui collaboriamo costantemente, per l’attenzione che ha posto all’evoluzione di questo cantiere. Ringrazio inoltre gli agenti della polizia locale che hanno gestito i tempi e le cadenze dei semafori posti lungo la strada contenendo, per quanto possibile, le inevitabili criticità provocate dall’impatto dei lavori sulla viabilità cittadina”.

La strada provinciale era stata chiusa al traffico per permettere l’installazione del nuovo sifone, il tubo che costituisce la condotta fognaria. Un progetto portato a termine da Ireti sulla linea di acque nere all’innesto di via della Né con via Roma/via Giustiniani per migliorare la funzionalità dell’infrastruttura e adattarla alle necessità e alla sicurezza del territorio.