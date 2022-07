Recco, impianto di riscaldamento delle scuole di via Massone: in corso la sostituzione delle tubature esterne

Recco. Come ogni anno, durante il periodo estivo, l’Amministrazione comunale dà avvio a una serie di interventi di manutenzione che permettono di migliorare e rendere più efficienti gli edifici scolastici.

Dopo l’adeguamento della centrale termica, per un investimento complessivo di 152mila euro, che ha permesso di abbattere consumi energetici ed emissioni inquinanti, garantendo un risparmio economico, in questi giorni è in corso la progressiva sostituzione delle tubazione esterne che collegano la stessa centrale termica del fabbricato all’impianto di riscaldamento, sempre nell’ottica della riqualificazione energetica dell’edificio scolastico.

Sette tubazioni per complessivi 54 metri (intervento da 27mila euro totali), andranno a sostituire i vecchi tubi ammalorati e scarsamente coibentati che nell’ultimo anno avevano provocato non pochi problemi sia di tenuta della struttura sia di dispersione del calore. “Esiste una razionalità della programmazione in edifici complessi come le scuole che hanno un loro percorso – chiarisce il sindaco Carlo Gandolfo – così, approfittando dei mesi estivi, abbiamo eseguito una serie di interventi di riqualificazione nell’istituto di via Massone con l’obiettivo di far trovare agli alunni strutture accoglienti e confortevoli in cui poter svolgere l’attività scolastica”.

“Gli interventi di manutenzione sono a buon punto – spiegano l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – Saremo pronti per l’inizio dell’anno scolastico. La programmazione ci sta permettendo di spendere bene e meglio le risorse a disposizione. Insegnanti e studenti troveranno una scuola più confortevole al loro ingresso”.