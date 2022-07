Recco, approvato il progetto esecutivo per mettere in sicurezza via Verzemma

Genova. Con delibera di Giunta, è stato approvato il progetto esecutivo per realizzare due muri di contenimento e l’allargamento della sede stradale in via Verzemma, intervento che si avvale di uno stanziamento di 140mila euro.

Attualmente il tratto di strada oggetto dei lavori presenta numerose fessure lungo il bordo della carreggiata, criticità che fanno presagire un cedimento del terrapieno di sostegno della strada carrabile. Per la messa in sicurezza definitiva di via Verzemma, il progetto prevede il rifacimento del muro di contenimento del terrapieno a sostegno di due porzioni della strada: due muri, in pratica, realizzati in cemento armato, con una lunghezza rispettivamente di 18 metri e di circa 21 metri, saranno rivestiti il primo in calcestruzzo a vista e il secondo in pietra. Per l’esecuzione delle opere risulta assegnato un contributo di 550mila euro, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finalizzato agli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

“Questo progetto, inoltre consentirà di allargare anche la sede stradale – sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – che oggi risulta piuttosto stretta rendendo difficoltoso il transito carrabile nei due sensi di marcia, con il conseguente miglioramento della sicurezza e della percorribilità per gli automobilisti”.