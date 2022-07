Recco, al via il conto alla rovescia per il concerto di Max Gazzè: ingresso gratuito

Recco. Il concerto di Max Gazzè è in programma a Recco domenica 24 luglio (inizio ore 21.30, ingresso gratuito). Il Lungomare Bettolo anche quest’anno diventa il palcoscenico estivo di eventi unici nell’ambito della rassegna estiva “E-20/22”, manifestazione promossa e organizzata dall’Amministrazione comunale.

In questo spettacolare e collettivo viaggio estivo per l’Italia, Max è accompagnato dalla sua band di eccellenti musicisti, con Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre, e lo stesso Gazzè al basso.

Precursore di mode e temi, eccellente performer da palcoscenico, Gazzè ha scelto i grandi spazi all’aperto per ritrovare il contatto più genuino e diretto con il pubblico, e riconquistare la dimensione più pura del live.

“La rassegna estiva – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – mantiene il suo obiettivo di valorizzare la città e creare una sinergia tra le sue eccellenze, gastronomiche e ambientali, e la proposta artistica orientata a un turismo di qualità. A poche ore dall’apertura delle prenotazioni per l’evento sono quasi esauriti i posti a sedere. Abbiamo, comunque, già predisposto ampi spazi per permettere al pubblico in piedi di assistere al concerto”.