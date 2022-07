Quarta dose, hub potenziati a Genova: “In caso di necessità pronti a riaprire la sala Chiamata”

Genova. Doveva essere una parziale “chiusura per ferie” per gli hub vaccinali genovesi. Invece il via libera alle quarte dosi per tutti gli over 60, che da lunedì potranno prenotarsi e da martedì riceveranno l’iniezione, impone una riorganizzazione delle strutture che da mesi ormai funzionano a regime ridotto. Così verrà potenziato anzitutto il centro gestito dai privati al Teatro della Gioventù nel pieno centro di Genova, ma sul tavolo c’è anche l’ipotesi di riaprire in anticipo la sala Chiamata del porto, che ha sospeso l’attività a partire dal 20 giugno concentrando tutto il personale dell’Asl 3 a Villa Bombrini.

L’orario di apertura dell’hub al Teatro della Gioventù, che intensificherà il servizio a partire dal 19 luglio, è dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il sabato dalle 8 alle 12. Dal lunedì al venerdì verranno somministrate prime, seconde e terze dosi oltre alle quarte dosi per over 60 e fasce fragili, mentre al sabato continuerà a essere attiva anche la somministrazione pediatrica.

A gestire le vaccinazioni sono sempre le aziende che fanno capo alle associazioni Confcommercio Salute, Confindustria Sanità, Confartigianato Salute e Legacoop. “Continuiamo, in un momento nuovamente delicato, a svolgere con impegno e dedizione il nostro servizio alla cittadinanza – sottolinea il coordinatore Luca Pallavicini -. Ringraziamo Regione Liguria e Asl3 per il prezioso lavoro di coordinamento e per il forte spirito collaborativo che, sulla partita dei vaccini, ha fatto registrare numeri importantissimi nelle precedenti tornate. Noi ci siamo e ci saremo anche nei prossimi mesi, sia sul fronte operativo sia per collaborare sinergicamente con le istituzioni sul fronte della comunicazione e sensibilizzazione della popolazione sul tema”.

Per quanto riguarda le sedi della Asl 3, le quarte dosi per gli over 60 verranno somministrate su prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.30 (con chiusura nel giorno di Ferragosto) a Villa Bombrini. Accessibile su prenotazione anche l’ambulatorio vaccinale di Struppa. “La nostra organizzazione è a fisarmonica, cioè ci permette in tempi ragionevolmente rapidi di incrementare le vaccinazioni sulla base della domanda – spiega Giacomo Zappa, responsabile del coordinamento per la gestione della pandemia -. La prossima settimana si apriranno le prenotazioni e sarà una fase di test per adeguare l’offerta. Speriamo che nonostante la stagione e la percezione della cittadinanza ci sia un’adesione massiccia”.

Per ora la campagna delle quarte dosi destinate agli over 80 è andata piuttosto a rilento. “Al momento abbiamo due linee di vaccinazione a Villa Bombrini che ci permettono di soddisfare tutta la domanda e siamo pronti a triplicarle”, spiega Zappa. Se invece la risposta fosse più convinta? “In caso di necessità possiamo riattivare nel giro di pochissimi giorni la sala Chiamata. L’attività è stata solo sospesa perché avevamo visto i numeri in costante decrescita, quindi l’abbiamo congelata per contenere i costi e consentire ferie e riposi del personale fino alla campagna di vaccinazione autunnale di cui ancora non conosciamo i dettagli”.

Ad oggi non ci sono altre sedi al vaglio: per mesi la Asl ha cercato un luogo da adibire a hub permanente, ma senza successo. “Il luogo ottimale era la Fiera, una superficie in centro perfettamente collegata. Ma anche l’economia va avanti e il Salone Nautico si riappropria di quegli spazi. Consideriamo che la vaccinazione ripartirà per fasce d’età oltre che di fragilità e questo permette una progressività che potrà essere affrontata con le sedi attuali. Se non fosse sufficiente, ci inventeremo soluzioni adeguate”, conclude Zappa.