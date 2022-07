Pullman tampona un autobus in corso Europa: due passeggeri feriti

Genova. Questo pomeriggio un pullman turistico per cause ancora da accertare ha tamponato un autobus di linea nei pressi di corso Europa a San Martino, provocando il ferimento di due passeggeri.

L’incidente è avvenuto poco prima della 17 all’interno della corsia gialla preferenziale riservata al trasporto pubblico.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati in pochi minuti i soccorsi: i medici del 118 hanno curato sul posto i feriti, per fortuna non gravi, poi accompagnati al pronto soccorso del San Martino, distante poche decine di metri. Sul posto anche la polizia locale che ha proceduto a fare i rilievi e gli accertamenti del caso.

Foto Archivio