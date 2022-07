Proroga del bonus 200 euro e Iva azzerata su pane e pasta. Sul tavolo il ‘decreto Aiuti bis’

Il decreto Aiuti bis su cui sta lavorando il governo Draghi, in carica per gli affari correnti fino al 25 settembre, dovrebbe poter contare su risorse per 10 miliardi di euro, anche grazie agli 8,5 miliardi dell’assestamento di bilancio presentato alle Camere a giugno.

L’obiettivo è quello di rinnovare gli aiuti contro il caro energia e l’inflazione: prevista la proroga del bonus 200 euro e l’Iva azzerata su pane e pasta.

In particolare il decreto, pronto per la fine di agosto, potrebbe intervenire sui prodotti alimentari essenziali, che hanno registrato un rincaro del 9% rispetto allo scorso anno. Pane e pasta potrebbero vedere l’Iva attuale (4%) azzerata, mentre per carne e pesce l’ipotesi è una riduzione dal 10% al 5%

Il consiglio dei ministri farà oggi, martedì 26 luglio, una ricognizione sulle risorse disponibili, grazie alle entrate maggiori del previsto e ai miliardi di trasferimenti arrivati con il Pnrr.

Altre buone notizie potrebbero giungere venerdì, quando l’Istat diffonderà la stima sulla crescita del Pil nel terzo trimestre dell’anno.

Poi, la prossima settimana, il governo approverà il nuovo decreto legge di sostegni all’economia che, pur non potendo più contenere un anticipo del taglio del cuneo sul lavoro (che Draghi voleva rendere poi strutturale con la legge di Bilancio 2023), sarà denso di misure.