Processo ponte Morandi, la protesta dell’associazione vittime della strada: “Non ci vogliono come parti civili, vergognoso”

Genova. “Stanno tenendo lontano le parti civili. Sono passati quattro anni e il processo è appena iniziato, credo che sia veramente vergognoso. La costituzione delle parti civili delle associazioni come la mia non sono state ammesse, oggi ci stiamo riprovando. Speriamo di venir ammessi perchè sarebbe scandaloso che dopo la liquidazione delle vittime, il processo vada avanti solo tra imputati e giudici. Solo in Italia accadono queste cose”.

Questo lo sfogo amaro di Alberto Pallotti, presidente dell’Associazione Italiana Famigliari e Vittime della Strada, questa mattina presente davanti al Tribunale di Genova e autore di uno sfogo urlato a gran voce davanti all’edificio durante la prima udienza del processo per il crollo del Morando.

“Siamo qua per protestare contro questo stato dei fatti e contro queste decisioni – ha aggiunto ai microfoni di Genova24 – Come associazione nazionale vittime della strada in praticamente tutti i processi siamo sempre stati ammessi, portando un supporto per la ricerca della verità e per i famigliari delle vittime. I processi hanno tempi lunghissimi, e spesso i singoli, i famigliari, le vittime, da soli perdono forza o si scoraggiano. Noi siamo qua per questo, ma loro non ci vogliono. Oggi abbiamo fatto una nuova richiesta, staremo a vedere”.

E tornando sui tragici fatti del 14 agosto 2018 il giudizio è netto: “Tutto quello che è successo è una vergogna. E’ caduto un ponte, e ci sono dei responsabili. Oggi sono passati quattro anni e siamo ancora qua. Ricordo che per la strage di Viareggio praticamente tutti i capi di imputazione sono finiti in prescrizione. Ho la stessa paura per questo processo, perchè è un film che abbiamo già visto: le vittime e i famigliari saranno risarciti, e col tempo le persone dimenticheranno di quello che è stato questo crollo, una vera strage di stato. Per questo noi siamo qui, come abbiamo fatto per la strage di Avellino, ma qua a Genova a mio avviso tira una brutta aria. Tante parole e pochi fatti, vedi la gestione delle concessioni. In uno stato normale sarebbero già in galera, qua finirà a tarallucci e vino”.