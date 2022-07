Presunta ineleggibilità di Bucci, verso lo scontro in sala rossa. Il sindaco: “Le elezioni si vincono nei seggi”

Genova. Sarà un consiglio comunale dal clima decisamente caldo (e non solo per il meteo) quello che domani inaugurerà il Bucci-bis. Ad agitare le acque la presunta ineleggibilità del sindaco di Genova Marco Bucci, visto il suo incarico da commissario straordinario di Governo, tema che dopo la lettera formale inviata dai consiglieri dell’opposizione al segretario generale di Tursi avrà un passaggio politico ufficiale con il voto sulla delibera che convalida gli eletti e che rappresenta il primo punto del consiglio comunale di domani.

La lettera

“Egregio segretario, in relazione al primo punto all’ordine del giorno del consiglio comunale del 5 luglio […] siamo a segnalarle la condizione di ineleggibilità in cui versa il sindaco dottor Marco Bucci”. Comincia così la lettera che i consiglieri di opposizione a Tursi hanno invitato il 1 luglio al segretario generale del Comune di Genova appena rinnovato da Bucci Pasquale Criscuolo. I consiglieri citano l’articolo 60 comma 1 del Tuel che prevede l’ineleggibilità a sindaco e a consigliere comunale dei commissari di governo nel territorio nel quale esercitato le loro funzioni. E, ricordano i consiglieri, Bucci “risulterebbe tuttora ricoprire e comunque risulterebbe aver ricoperto senza interruzione nel corso di tutta la campagna elettorale per le elezioni amministrative, il ruolo di commissario straordinario per la ricostruzione dei viadotto Polcevera”.

Per i firmatari si tratta “di un atto di coerenza rispetto a quello che abbiamo detto più volte quest’anno” spiega Simone D’Angelo, segretario del Pd genovese e capogruppo a Tursi “ma credo se se non ci dovessimo sbagliare e qualcuno proponesse un ricorso sarebbero per primi gli elettori di Bucci a doversi preoccupare, insieme a tutti i genovesi visto che il sindaco dovrà gestione nei nei prossimi anni le risorse del Pnrr”.

Per l’opposizione è “soprattutto di un atto politico che ci auguriamo ci consenta quantomeno di avere delle delucidazioni tecniche dall’amministrazione che finora abbiamo chiesto inutilmente”. Ma non è detto che l’opposizione vada unita perché se la lettera è stata firmata da Pd, Europa Verde-Lista Sansa e Linea Condivisa e M5S, manca la firma sia del principale avversario di Bucci alle elezioni, vale a dire Ariel Dello Strologo, e quella dei consiglieri della sua lista. E domani sul voto in aula potrebbero esserci ulteriori distinguo

Il voto in aula

Il primo punto del consiglio comunale di domani è “Esame delle condizioni degli eletti a norma del capo II titolo III del d. lgs. 18/08/2000 n° 267 – Convalida del Sindaco e dei Consiglieri Comunali – Provvedimenti conseguenti”. Il Pd sembra in maggioranza convinto di votare contro la delibera che convalida il voto o meglio, per molti andrebbe bene anche l’astensione, ma nel partito la maggioranza è convinta che serva un segnare più chiaro davanti agli elettori.

Ma non è detto che tutti siano per il voto contrario all’interno della coalizione. Per provare a trovare una posizione comune questa sera è convocato una riunione in extremis.

La replica del sindaco

Intanto il sindaco Marco Bucci non si scuote più di tanto. A chi gli chiede come vede queste richieste dell’opposizione replica: “Secondo me le elezioni vanno vinte ai seggi. Chiunque voglia vincerle in altro modo sbaglia” commenta e poi spiega che “domani sarà il segretario generale del Comune di Genova a spiegare come stanno le cose. La legge 400 dell’88 distingue chiaramente la figura del commissario di governo dal commissario straordinario: l’ineleggibilità sussiste solo per il commissario di governo mentre come tutti sanno io sono stato nominato commissario straordinario” ripete il sindaco.

Quindi si sente tranquillo? “Certo, poi se c’è qualcuno che ritiene che io non debba fare il sindaco se ne assumerà le conseguenza”.