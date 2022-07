Presunta incandidabilità di Bucci, il consiglio comunale convalida gli eletti: l’opposizione si astiene

Genova. Il consiglio comunale di Genova nelle prima seduta convocata dopo le elezioni amministrative ha convalidato i consiglieri eletti e il sindaco di Genova Marco Bucci con 26 voti favorevoli e 15 astenuti.

Tutti i consiglieri della coalizione del campo progressista, che siedono sui banchi dell’opposizione, si sono astenuti dopo l’accordo raggiungo ieri sera nella riunione di coalizione tra Pd, Linea condivisa Europa Verde e Lista Sansa, Genova civica di Ariel dello Strologo e M5S. Ha votato a favore invece il senatore Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione.

“Il rispetto dei cittadini lo si dimostra con i fatti e non con le parole e penso che sarebbe stata un’offesa ai cittadini dare le dimissioni da commissario straordinario poi dopo 46 giorni rifarsi dare incarico” ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci intervenendo in aula dopo che i capigruppo di opposizione avevano attaccato il sindaco sottolineando la situazione di incertezza in cui resterebbe la città qualora un ricorso contro l’eleggibilità del sindaco fosse accolto da un giudice.

“Dopo che sono stato prorogato dal ministro con il ruolo di commissario straordinario che ora si occupa del programma del porto e qualcuno ha sollevato la questione dell’incandidabilità ho chiesto pareri al ministro, ai ministeri interessati e anche all’Anci. Poi ho preso la decisione di non dimettermi”.

“Dimettermi – ha sottolineato il sindaco – sarebbe stato anche più semplice perché bastava farlo 5 giorni prima della presentazione delle liste e poi appena rieletto chiedere di riavere l’incarico, ma si tratta solo di cavilli che per 46 giorni non mi avrebbero permesso di lavorare per la città”. Il sindaco ha anche ribadito che a suo avviso “è giusto che sia il sindaco a rivestire il ruolo di commissario perché è la persona più adatta” e ha anche spiegato che “dal 1 febbraio 2022 il commissario straordinario non percepisco più alcun compenso”.

Prima del voto il segretario generale del Comune di Genova Pasquale Criscuolo nel parere dato in risposta alle istanze di ineleggibilità arrivate dall’opposizone aveva riportato tre pareri di cui uno ministeriale e due dell’avvocatura che sancivano le piena candidabilità di Bucci grazie alla distinzione dell’incarico di commissario straordinario e quella di commissario di governo, essendo prevista dalla legge esplicitamente l’ineleggibilità solo del commissario di Governo

”E’ evidente che debba esserci un riconoscimento della vittoria – aveva sottolineato prima del voto il capogruppo del M5S Luca Pirondini – per il rispetto delle istituzioni che rappresentiamo, ma è nostro dovere verificare che le regole vengano rispettate”. Pirondini ha citato la sentenza del tribunale di Milano sulla candidabilità del sindaco di Milano Sala e ricordando che Edoardo Rixi “aveva cercato di modificare l’articolo 60 del Tuel eliminando l’ineleggibilità del commissario di governo”.

Per il capogruppo di Linea condivisa, Lista Sansa e Europa Verde Filippo Bruzzone “oggi siamo entrati in aula con il dubbio, se Bucci sia eleggibile o no e, al di là di come finirà questa votazione usciremo con lo stesso dubbio”. Per il giovane ex consigliere municipale alla prima esperienza al Tursi: “Il sindaco deve essere lontano anche dal dubbio di ineleggibilità”. Anche Ariel dello Strologo, che pur non aveva firmato la lettera degli altri capigruppo inviata al segretario generale sull’incandidabilità, si è astenuto e così i consiglieri del suo gruppo: “Mi pare strano che in un parere autorevole che cita tre pareri autorevoli non ci si sia preoccupati di confutare l’ordinanza del tribunale di Milano sull’eleggibilità di di Sala. Il problema non è chi ha ragione, resta il fatto che quei pareri non menzionali e nonostante la buona volontà esistono ancora dei dubbi”.

Duro il capogruppo del Pd Simone D’Angelo: “Gia il fatto che siamo qui a leggere pareri legali, vuol dire che siamo in uno stato di incertezza – ha detto – incertezza che pagheranno Genova e i genovesi. Quest’amministrazione rimarrà per mesi se non per anni appesa al filo del giudizio dei tribunali”

Unico consigliere di opposizione fuori dal coro Mattia Crucioli che spariglia le carte prendendosela con i partiti di governo “che sono i partiti dei consiglieri che mi hanno preceduto che sapendo che c’era un rischio dovevano nominare un altra figura per il prosieguo dell’attività di commissario straordinario”. Crucioli, quindi, ha votato a favore della delibera sulla convalida.