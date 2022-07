Postazione di ricarica sommersa dai motocicli: la vita difficile delle auto elettriche a Genova

Genova. La nostra è una città stretta e spesso si trovano a convivere in poco spazio realtà molto diverse tra loro. Tra la moltitudine di coabitazioni ‘ruvide’, in questa epoca di ‘transizione ecologica’ a contendersi gli spazi urbani dedicati alla sosta si trovano spesso in competizione mezzi più tradizionali e mezzi più all’avanguardia.

Ed ecco quello che succede nelle nostre piazze principali. Un lettore di Genova24 ci segnala un problema in piazza Acquaverde, difronte alla stazione di Principe, “una situazione che si ripete quotidianamente, qui come in molte altre parti della città”: lo stallo di sosta per la ricarica elettrica dell’auto di fatto risulta irraggiungibile perché “sommerso dagli scooter in sosta”. Sosta selvaggia in questo caso.

Risultato? Per il nostro lettore dotato di auto a trazione elettrica impossibile parcheggiare, costretto ad un altro giro forzato per trovare un agognato posto nel traffico. Ed ecco che si replica il destino dei genovesi, anche se a emissioni zero: metà del tempo in macchina trascorsa a cercare parcheggio, e l’altra metà in coda.