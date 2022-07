Porto, il direttore generale di Spediporto Giampaolo Botta nominato ‘saggio’ del Comune di Genova

Genova. Il direttore generale di Spediporto, Giampaolo Botta, è stato nominato tra i saggi che nei prossimi mesi collaboreranno con la giunta del Comune di Genova, e in particolare con l’assessore di riferimento, per contribuire a trovare e sviluppare idee e soluzioni sulle principali scelte strategiche della città per quanto riguarda la portualità.

La scelta arriva dall’assessore al porto, mare e pesce Francesco Maresca, che ha comunicato l’incarico attraverso una missiva: “La squadra di esperti sarà chiamata ad esprimersi fornendo il proprio contributo sui grandi temi di sviluppo e di crescita – si legge nella lettera ufficiale – affinché Genova possa offrire opportunità, valorizzando appieno le grandi potenzialità di cui dispone”.

Giampaolo Botta dal 2010 è il direttore generale di Spediporto, l’Associazione Spedizionieri Corrieri e Trasportatori di Genova, che con 600 aziende e 12.500 dipendenti costituisce la più importante realtà associativa territoriale del settore dell’import e dell’export delle merci rappresentando più del 90% delle case di spedizioni marittime, terrestri e aeree della Liguria e più del 20% su scala nazionale.