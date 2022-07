Pontedecimo, quale futuro per l’ospedale Gallino? Lunedì alle 18 un incontro pubblico

Genova. Un incontro pubblico per conoscere il destino dell’ospedale Gallino di Pontedecimo. A promuoverlo sono i sindaci dell’alta Valpolcevera, il presidente del Municipio Federico Romeo e il vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna.

L’appuntamento è lunedì 18 luglio alle 18.00 nel piazzale dell’ospedale.

“All’incontro sono invitati tutti i cittadini, le associazioni e i comitati interessati, considerando che in più occasioni le comunità della Valpolcevera hanno espresso le loro preoccupazioni e considerata la marginalizzazione a cui è sottoposto il territorio della Valpolcevera”, scrivono i promotori.

“L’incontro – si legge nel comunicato – viene proposto al fine di conoscere quali prospettive sono concretamente previste per il territorio della Valpolcevera, tenuto conto che ad oggi non si intravede la possibilità di apertura del primo intervento del Gallino e non si hanno notizie certe sul futuro dell’ospedale stesso.