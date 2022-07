Genova. Il tribunale di Genova nella prima udienza per il crollo di ponte Morandi ha autorizzato il trasferimento, richiesto dal pubblico ministero Massimo Terrile, di buona parte dei reperti del ponte Morandi che sono conservati tuttora in una zona sotto il ponte dove dovrà sorgere il memoriale per le vittime e un polo tecnologico.

I reperti saranno trasferiti “senza essere modificati in un capannone a Trasta” ha spiegato il pm e “le spese non saranno a carico di questo procedimento perché autostrade per l’Italia ha fatto sapere che si farà carico del trasferimento stesso, della locazione del capannone e del guardianaggio”.

Il trasferimento comincerà a settembre e durerà alcuni mesi. I presidente del tribunale Paolo Lepri ha autorizzato le parti con i propri consulenti a partecipare alle operazioni.