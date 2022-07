Genova. Tre aule occupate, ingressi separati, transenne e una decina di uomini in divisa tra polizia e guardia di finanza a supportare le guardie giurate di palazzo di Giustizia nel controllo degli accessi alle varie zone predisposte dal tribunale per assistere alla prima udienza per il crollo di ponte Morandi. Le aule erano collegate tra loro da un sistema di schermi e microfoni con l’efficientissimo presidente del collegio Paolo Lepri (affiancato dai magistrati Ferdinando Baldini e Fulvio Polidori) che ogni tanto si assicurava che tutti sentissero: “Fate dei segni se avete capito”. Addirittura la ‘regia’ tecnologica del sistema arrivava direttamente dal ministero di Giustizia.

La ‘macchina’ ha funzionato alla perfezione, dal lavoro delle cancellerie al piglio deciso del presidente che si è stupito per primo di aver finito “in largo anticipo”.

Un’ora per l’appello, 45 minuti per consentire agli avvocati di depositare le quasi 300 richieste di costituzione di parte civile, tra quelle già respinte in udienza preliminare e quelle ex novo e che riguardano in particolare aziende e singoli cittadini. Poi un quarto d’ora per fissare il calendario con tre udienze a settimana a partire da settembre per un anno e via: la prima udienza del processo monstre per il crollo di ponte Morandi è finita alle 11 di mattina.

Il processo “più importante che abbiamo in Italia in questo momento”, come lo ha definito il presidente del collegio Paolo Lepri per replicare a un avvocato che lamentava possibili sovrapposizioni con altri processi, ripartirà il 12 settembre con la discussione sulle costituzioni di parte civile, poi sarà la volta delle questioni preliminari, istanze di vario tipo che saranno presentate soprattutto dagli avvocati dei 59 imputati fra cui quelle che chiedono di annullare per intero l’incidente probatorio. Se tutto andrà bene verso la fine dell’anno il processo entrerà finalmente nel vivo con i primi testimoni. Sono 575 i testi, solo sommando quelli dell’accusa e quelli delle difese epurati dei doppioni, 57 sono i consulenti tecnici. Numeri da capogiro che potrebbero lievitare ulteriormente se fossero accolte le richieste di costituzione di tutte le parti civili (sommate a quelle finora ammesse sono circa 600) e soprattutto le loro liste testi. “Noi non abbiamo nessun interesse a negare giustizia a chi la chiede – ha spiegato al termine dell’udienza il procuratore Francesco Pinto che stamattina era in aula accanto ai pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno – sarà il tribunale a valutare e noi non ci metteremo a questionare sulla costituzione di questo o quel soggetto, ma è evidente che in processi di questo tipo non sarà possibile arrivare a una quantificazione del danno per ciascun impresa, singolo o associazione che si ritiene danneggiata bensì solo al riconoscimento dell’esistenza del danno, rinviando poi le liquidazioni a un processo civile. Per questo, ispirandoci a una logica di ragionevole durata del processo, auspichiamo e chiederemo che i testimoni di queste parti siano ridotti all’osso se non addirittura azzerati e sostituiti in sede penale da una prova documentale”. Come dire: se ogni azienda danneggiata pensasse di portare il proprio commercialista o i propri clienti per dimostrare il crollo del fatturato i tempi del processo diventerebbero ingestibili.

E in quel caso sì che la prescrizione potrebbe avvicinarsi pericolosamente, anche se al momento la Procura non sembra particolarmente preoccupata. I reati più pesanti come il crollo e il disastro si prescrivono nel 2033, mentre nel 2031 decade l’attentato alla sicurezza dei trasporti. Ben diversa la questione delle omissioni e dei falsi che si prescriveranno tra il prossimo anno e il 2024.

“Allo stato penso che il reato di disastro colposo non si prescriverà – spiega Pinto – se il tribunale mantiene la linea di marcia che si è dato oggi e se non sorgono imprevisti con lunghe sospensioni secondo me si può andare avanti serenamente”. Nessun timore al momento neppure della riforma Cartabia: “Allo stato attuale sia la disciplina normativa sia la giurisprudenza di Cassazione che si sta andando a formare dicono che la riforma della prescrizione prevista dalla legge Cartabia non dovrebbe riguardare questo processo”.

Soddisfazione al termine dell’udienza è stata espressa dai parenti delle vittime: “Abbiamo speranza che tutto possa andare per il meglio, che si riesca ad arrivare alle condanne e che sia fatta giustizia – ha detto Egle Possetti – E’ chiaro però che in Italia i processi sono sempre complicati”. Per lei e gli altri parenti dell 43 vittime del disastro questa mattina decine di interviste davanti a telecamere e operatori arrivati da tutt’Europa, dalla Cnn alla tivù francese, dagli inviati austriaci a quelli tedeschi. Telecamere che hanno potuto riprendere solo 10 minuti e poi non potranno più entrare in aula a causa di un’ordinanza del presidente del tribunale che ha portato ordine e sindacato dei giornalisti a protestare stamani con un presidio.

Il calendario delle udienze è stato fissato fino a luglio 2023, poi si vedrà. La speranza è arrivare alla sentenza di primo grado a metà 2024, ma le incognite da sciogliere sono molte e probabilmente nemmeno ancora tutte svelate.