Genova. E’ stato sollevato intorno alle 13 il primo reperto di Ponte Morandi, il 142 IP: il grande blocco di calcestruzzo sarà spostato alle spalle del capannone di Via Perlasca in attesa dello spostamento definitivo.

Il reperto, del peso di circa 35 – 40 tonnellate è uno dei pezzi del ponte crollato e non di quelli che sono stati smontati successivamente. Il pezzo una volta imbragato sarà posizionato su un bilico per lo spostamento.

Lo spostamento cominciato questa mattina è in realtà un ‘micro’ spostamento di una piccola parte dei reperti che si trovano ancora sotto sequestro ed era stato autorizzato questa prima dal giudice per le indagini preliminari.

Di ben altra consistenza sarà invece il trasloco di tutti i reperti rimasti autorizzato dal tribunale di Genova nella prima udienza per il crollo di ponte Morandi che comincerà a settembre Sarà un maxi trasloco che durerà alcuni mesi: i reperti saranno trasferiti senza essere modificati in un capannone a Trasta e le spese per il trasloco, l’affitto del capannone e il guardianaggio saranno a carico di Aspi che nelle prossime settimane dovrà indire una gara per individuare le aziende che se ne occuperaano. Il presidente del tribunale Paolo Lepri, autorizzando, il trasferimento, ha anche autorizzato le parti con i propri consulenti a partecipare alle operazioni.