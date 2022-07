Poetry Slam, i vicoli del centro storico teatro della battaglia poetica

Genova. Si chiama Poetry Slam ed è ormai un fenomeno consolidato nel nostro paese. Si tratta di una sfida tra autori di poesia, in cui ci si affronta declamando testi propri, senza l’ausilio di basi musicali o costumi di scena. Ogni concorrente ha a disposizione tre minuti, al termine dei quali il pubblico, o meglio una giuria composta sorteggiando cinque delle persone presenti, esprime il proprio voto.

Nato a metà degli anni ottanta, a Chicago, il poetry slam è oggi un tipo di spettacolo ben conosciuto in tutto il mondo e in forte espansione anche in Italia, dove da anni la Lega Italiana Poetry Slam organizza il campionato nazionale.

Prima di arrivare alle fasi nazionali però, ogni regione consuma il suo campionato locale. E in questo ricade il poetry slam che avrà luogo questo giovedì, 14 luglio, alle ore 19:30, in Piazza San Giorgio.

Si tratterà infatti della semifinale regionale ligure, che vedrà affrontarsi i migliori dei poetry slam disputati durante l’anno, per contendersi gli ultimi due posti disponibili per la finale regionale, che avrà luogo a fine agosto, alla Spezia.

L’evento, sarà condotto da Genova Slam, collettivo poetico da anni operante in città per conto della LIPS, ed è stato inserito nel calendario di Spaziami #2, campagna diffusa sullo spazio pubblico organizzata dal Sestiere del Molo.

Ad affrontarsi, ma soprattutto a condividere le proprie parole con il pubblico (perché questa è la vera essenza del poetry slam, saranno: Chiara Araldi (da Mantova), Alessandro Davi (Genova), Simone Gridà Cucco (Genova), Piero Negri (Torino), Fabrizio Nuovibri (Genova), Alfonso Maria Petrosino (Parigi), Ugo Polli (Genova).

“Sarà una sfida spettacolare. – dicono in Genova Slam – E siamo felicissimi che possa far parte degli eventi del Sestiere del Molo. Lo riteniamo un riconoscimento del valore inclusivo alla base del poetry slam. E anche del nostro lavoro di diffusione e condivisione della poesia”.

Un lavoro, quello di Genova Slam, che non si esaurisce certo con la semifinale di giovedì. Mentre termina il campionato 2021/22, infatti, è già ripartito quello per la stagione 2022/23, con un torneo in pieno svolgimento al Banano Tsunami, che vedrà al prossima sfida aver luogo lunedì 25 luglio. A dimostrazione di quanto Genova sia un terreno particolarmente fertile, per la poesia.