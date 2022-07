Piazza della Vittoria, cane chiuso in macchina per un’ora muore stroncato dal caldo

Genova. L’hanno lasciata per oltre un’ora chiusa in macchina sotto il sole cocente: è morta così ieri pomeriggio in piazza della Vittoria una giovane femmina di labrador, stroncata dal caldo asfissiante senza nemmeno uno spiraglio per far passare un po’ d’aria.

L’allarme è scattato intorno alle 13.00, quando la proprietaria, che era andata a sostenere il colloquio di lavoro, ha ritrovato il cane agonizzante all’interno dell’abitacolo.

Sul posto i volontari della Croce Gialla veterinaria che hanno provato a fare tutto il possibile per rianimare l’animale, ma per lei non c’era più nulla da fare. Con la padrona c’erano anche la figlia e la madre: quest’ultima ha accusato un malore per l’accaduto ed è stata soccorsa dal 118.

Intervenuti anche gli agenti della polizia locale: la donna rischia una denuncia per maltrattamento di animale.