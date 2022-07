Piaggio Aerospace, cessione entro l’anno. Sindacati: “La crisi non metta a rischio lavoratori e indotto”

Villanova d’Albenga. Per motivi di privacy legati alla complessa e delicata procedura in atto nessuna indiscrezione sul futuro acquirente di Piaggio Aerospace, nell’ambito del bando varato dal commissario Vincenzo Nicastro: oggi il faccia a faccia con le organizzazioni sindacali di categoria in merito alla vertenza industriale e che ora necessita di soluzione per tutelare un intero comprensorio e dare prospettive ad un azienda strategica.

L’incontro si è svolto all’Unione Industriali di Savona, su richiesta dei sindacati, in merito alla procedura di vendita in atto per l’azienda aeronautica, mettendo al periodo commissariale.

“La cosa che abbiamo percepito è che ci troviamo di fronte ad una svolta decisiva. Infatti l’auspicio è che prima delle ferie di agosto il Mise scelga in modo favorevole a chi affidare la Piaggio. Ci è stato comunicato che nei prossimi giorni si concluderà il contratto dei simulatori da 31 milioni di euro. Noi ci eravamo battuti perché anche il P1HH potesse essere incluso nella cessione, ma questo non è rientrato nella valutazione finale, anche se i futuri acquirenti della Piaggio sono informati sugli impegni che dovranno mantenere acquisendola” afferma Antonio Apa, coordinatore Uilm Liguria, che auspica a breve il traguardo di un futuro industriale e occupazionale per i siti i Villanova d’Albenga e Genova, compreso LaerH e indotto entrambi in sofferenza per la fase di incertezza degli ultimi tempi.

“In questo contesto la Uilm ha ribadito che va salvaguardato il perimetro complessivo aziendale e occupazionale, anche perché allo stato la Piaggio si presenta con un carico di lavoro notevole, con una buona liquidità e il richiamo all’occupazione è dovuto sostanzialmente a questi fattori. Per legge l’occupazione va salvaguardata nell’arco di due anni ma sarà compito nostro con gli acquirenti avere tutte le garanzie necessarie per la continuità occupazionale”.

“Il dott. Nicastro ha fatto un ottimo lavoro e questo gli va riconosciuto. Dopo che il Ministero avrà deciso si avvierà la tappa della Golden Power e successivamente l’incontro sindacale. In definitiva, nella migliore delle ipotesi, la cessione potrebbe avvenire entro la fine dell’anno. E’ ovvio che tutto questo iter passa attraverso la negoziazione con i nuovi acquirenti_ la Uilm è dell’avviso che esistono tutte le condizioni per il rilancio della società. Ci adopereremo in questa direzione perché la Piaggio ha un marchio che può spendersi tranquillamente sul mercato e sarà decisivo anche il nostro contributo per ottenere attraverso il Pnrr risorse finalizzate a ricerca e sviluppo” conclude l’esponente sindacale.

Posizione più cauta per la Fiom savonese e Cristiano Ghiglia: “Incontro interlocutorio: le offerte ultimative sono ancora al vaglio del MiSE, l’auspicio è che la valutazione definitiva avvenga in tempi rapidi, non oltre la pausa feriale di agosto, con l’impegno di aggiornarsi immediatamente”.

“Abbiamo ribadito la necessità che l’acquirente sviluppi un piano industriale di prospettiva produttivo e occupazionale, a partire dalla reinternalizzazione delle attività e dei lavoratori di LaerH“.

“L’incertezza dettata dalla crisi di Governo non aiuta ad avere tempistiche chiare in proposito ad esercizio Golden Power e closing, che potrebbero portare la conclusione della procedura a fine anno. Giovedì, presso lo stabilimento di Villanova, sono calendarizzate le assemblee sindacali dei lavoratori” conclude Ghiglia.