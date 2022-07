Piaggio Aero, Uilm Liguria: “C’è qualcuno che intende far saltare la cessione”

Genova. “È inverosimile che qualcuno, dopo che è stata espletata la procedura dell’ultimo bando, dichiari di aver depositato un’offerta vincolante così come prevedono le regole della procedura concorsuale. Mi riferisco in particolare al magnate italo indiano Randeep Singh Grewal che si è dichiarato ancora disponibile ad acquisire la Piaggio” dichiara Antonio Apa, Coordinatore Uilm Liguria.

“A me risulta che, per motivi di privacy rispetto alla cessione, il commissario non abbia dato grandi delucidazioni.

La cosa che abbiamo appreso però è che ormai siamo di fronte alla svolta decisiva per la cessione. Leggo da un’intervista di oggi che lo stesso Grewal ha evidenziato con forza la sua offerta, che a quanto mi risulta non è stata presa in considerazione dalla procedura in quanto ritenuta non idonea. Qualcuno si metta l’anima in pace”.

E conclude: “Aspetto che la politica, in particolare Giorgetti, firmi rapidamente così come di sua competenza la cessione della Piaggio ai nuovi acquirenti”.