Genova. È stata di nuovo chiusa via Rossetti a Quarto per permettere ai tecnici di Ireti di intervenire sulla perdita d’acqua che da questa mattina interessa la via.

La prima chiusura è stata segnalata dalla polizia locale attorno alle 7:30 di questa mattina.

La strada era stata riaperta temporaneamente prima delle 8 e poi richiusa, appunto, attorno alle 9.

In corso i lavori di scavo.

(foto d’archivio)