Pegli, ex cinema Eden: bando a fine agosto per sistemare una volta per tutte l’area di cantiere

Genova. Un bando entro la fine del mese di agosto per affidare nuovamente i lavori di sistemazione della superficie del cantiere di una delle più sfortunate speculazioni edilizie della recente storia della città: parliamo dell’ex cinema Eden di via Pavia, a Pegli. La sala venne chiusa nel 2012 definitivamente per realizzare al posto dell’edificio un parcheggio interrato. Nel progetto il cinema avrebbe dovuto essere ricostruito, insieme a una nuova viabilità, con rotatoria.

Non andò così, come noto. Ma ora, dopo anni di contenziosi tra la ditta incaricata dei lavori, fallita, e il Comune di Genova, pare che l’amministrazione sia pronta a sbloccare la situazione.

Così si legge nella risposta degli uffici di Tursi alla consigliera comunale del Pd Cristina Lodi che, sollecitata dal consigliere del municipio Ponente Falvo, ha presentato un’interrogazione urgente sulla vicenda. Lodi parla di “una speranza entro fine mese, se non si muoverà nulla a settembre siamo pronti a chiedere nuovamente spiegazioni”.

A febbraio di quest’anno, dopo anni, l’unica consolazione per i cittadini del quartiere, alle prese con un cantiere mai chiuso e una voragine in mezzo ai palazzi, è stata finalmente portata via la gru affittata dalla ditta fallita.

E’ dal 2011 che i pegliesi battagliano contro questa operazione. Raccolte firme, presidi, volantinaggi, serviti per lo meno a modificare il progetto che, sulla carta avrebbe dovuto essere anche più impattante. I permessi di costruzioni erano stati rilasciati ai tempi della giunta Vincenzi.