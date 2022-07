Parco del Ponte, via libera alla realizzazione della ludoteca nella palazzina ex Amiu

Genova. Approvata dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, la realizzazione della nuova ludoteca nella palazzina uffici ex Amiu, nell’ambito del progetto Parco del Ponte in Valpolcevera.

L’intervento,per un costo di 3,5 milioni, riguarda la rimozione degli impianti esistenti, le demolizioni delle parti interne, di strutture, strip out e l’adeguamento strutturale e sismico dell’edificio. Inoltre, comprende anche le opere necessarie alla realizzazione della nuova ludoteca.

“L’intervento – spiega il vicesindaco Piciocchi – è un importante tassello dell’ambito del memoriale e del parco del memoriale e, in accordo con le famiglie delle vittime, si è scelto di dare priorità alla realizzazione della ludoteca che sarà al servizio dei bambini e dei ragazzi del quartiere per attività formativa e di svago”.

La palazzina è costituita da due edifici adiacenti di cui uno da tre piani e un sottotetto, che ospiterà sale attrezzate per i giochi di movimento, feste per bambini, giochi da tavolo, videogiochi, laboratori tematici, spazi studio, per l’ascolto della musica e per la lettura.

All’inizio del 2022 l’amministrazione aveva indicato luglio per l’inizio dei lavori – che dureranno circa un anno – ma al momento non c’è ancora una data per l’avvio dei cantieri vero e proprio.