Pallanuoto, torna il Trofeo Panarello firmato Sportiva Sturla

Genova. Andrà in scena sabato e domenica prossimi il 18° Trofeo Panarello – Torneo del Mare 2022 con organizzazione a cura della Sportiva Sturla e il sostegno del Municipio Levante. Dal luglio 2004, anno di Genova capitale europea della Cultura e della prima edizione del torneo, ad oggi non cambia il principale motivo che spinge gli organizzatori a curare, con competenza e passione, tutti i dettagli dell’evento: la voglia di riportare la pallanuoto alle origini.

Ci saranno due tornei: uno dedicato ai più piccoli, gli Under 12, organizzato in piscina, e uno per gli Under 16 in mare. Gli Under 12 si misureranno nel pomeriggio di domenica e la Sportiva Sturla ospiterà RN Sori, Bogliasco 1951, Sporting Club Quinto e Rapallo Pallanuoto. Sabato le qualificazioni, domenica semifinali e finali: questa la formula dedicata agli Under 16 con iscritte Sportiva Sturla, RN Sori, Sporting Club Quinto, CN Sestri, Crocera e Plebiscito Padova.

“Siamo davvero felici di tornare alla storica collocazione di metà luglio dopo aver rinviato l’edizione scorsa a settembre nel 2021 a causa della pandemia – afferma il presidente Giorgio Conte -. Il nostro staff lavora ogni anno moltissimo per la miglior riuscita di un evento che intende promuovere l’amore verso la pallanuoto, soprattutto quella di un tempo giocata in mare, valorizzare i tanti giovani innamorati di questo sport e, inoltre, sancire lo storico rapporto con l’azienda dolciaria Panarello che non ci fa mai mancare il suo supporto”.

Insieme allo sponsor principale Panarello, sostengono l’evento anche Telemedico, Cellini, Tonno Maruzzella, Credem, Pastificio Alta Valle Scrivia, Carrozzeria 2000, Progetto Casa, Latte Tigullio e il Pesto di Pra’.

La locandina dell’evento