Ospedale agli Erzelli, Pastorino (Linea Condivisa): “Toti coinvolga anche Asl3 e il Galliera nel progetto”

Genova. Nel Progetto Bandiera per la realizzazione dell’ospedale agli Erzelli, la Giunta Toti ha previsto l’istituzione e la nomina del Comitato Strategico Istituzionale (CSI), del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Tecnico. Nel lungo elenco dei soggetti coinvolti all’interno del Comitato e dei gruppi mancano però all’appello Asl 3 e l’ospedale Galliera.

“Non ho dubbi sulla qualità tecnica/scientifica e sulle competenze delle persone indicate anche se, pur non avendo nessuna avversione di carattere ideologico, rimango un po’ perplesso che nel CSI sia indicato solo Giuseppe Zampini, di Confindustria, come unico rappresentante di corpi intermedi e sociali di questa città” afferma Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale e Vice presidente Commissione II Sanità

E prosegue: “La mancanza, sia di rappresentanza o minima presenza dell’ospedale Galliera e di Asl 3 appare ancor più incomprensibile se si riflette che il costruendo ospedale agli Erzelli dovrebbe essere a conduzione pubblica e quindi a mio giudizio sotto Asl3”.

Linea Condivisa sostiene da sempre un coinvolgimento delle forze sociali ed economiche della nostra regione per la realizzazione di questo progetto.

“Mi preoccupa il modo di agire di questa Giunta, vedasi progetto del “Gaslini diffuso” apparso in una manovra di bilancio e in un Disegno di Legge Omnibus a fine 2021, non vorrei che si replicasse una improvvisa proposta di riorganizzazione della sanità territoriale ligure, di cui abbiamo certamente bisogno, senza aver un processo di condivisione, partecipazione ed elementi di trasparenza delle proposte in essere” continua Pastorino.

“L’esclusione di Asl 3 e Galliera mi fa pensare che alcune “voci di corridoio” rispetto ad una riorganizzazione della sanità pubblica in Liguria ed in relazione ad una divisione tra gestione degli enti ospedalieri e gestione degli enti territoriali già presente sotto traccia. Una divisione tra enti che non è mai tata affrontata in nessun momento di discussione né assembleare né consiliare né di commissione e, dirò di più, senza che se ne abbia notizia se non in un chiacchiericcio diffuso” conclude Pastorino.