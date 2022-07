Genova. “Amo leggere, ma più di tutto amo vedere le persone leggere” è questo il motivo per cui Oscar Deserti, 65 anni, di origine bolognese e genovese, ma residente da sempre a Bogliasco, ha deciso di rendere la sua storica bottega da vetraio qualcosa di più, allestendo sia all’ingresso sia all’interno librerie in legno stracolme di romanzi, giornali e magazine, a disposizione di amici e passanti.

E prosegue: “Ho cominciato a portare i libri in negozio nel 2013, quasi per gioco. Li prestavo a coloro che erano interessati. Li leggevano, poi quando tornavano a restituirli mi accorgevo che ne cercavano sempre altri, di nuovi. Così poco a poco, negli anni, ho iniziato a riempire una libreria dietro l’altra. Oggi ci sono libri di ogni genere, provenienti da cantine, locali sgomberati e traslochi fatti da persone che conosco e che ho conosciuto nel tempo qui in negozio”.

La bottega di Oscar, vetraio-libraio, si trova a metà di via Mazzini, a Bogliasco, strada centrale che collega la spiaggia alla stazione ferroviaria. Punto di passaggio per turisti e residenti e punto di riferimento per tanti negozi di marca.

Tra le numerose saracinesche alzate, luci accese e vetrine scintillanti, la bottega di Oscar di differenzia per i toni dimessi e modesti. Ad attirare l’attenzione ci pensano infatti i libri, o meglio, la libreria in legno posta sotto la scritta ‘vetraio’.

La storia del cinema e dei film di Bordwell e Thompson, Piccole donne di May Alcott, Il Fattore umano di Green, La figlia di Abele di Archer, Due milanesi alla piramidi di Luraghi e molto, moltissimo altro ancora. I ‘libri di Oscar’, chiamati così da tutti, come riportato anche sulla targa in legno affissa in vetrina, danno vita a un vero e proprio book-crossing a tutti gli effetti, dallo scambio di volumi all’interazione tra persone.

La bottega di Oscar, vetraio-librario di Bogliasco

“I libri devono circolare, girare, passare di mano in mano. Devono essere vissuti. Le storie devono essere lette e poi raccontate. E le persone si devono incontrare, scambiare romanzi e idee, parlare. E la mia bottega è diventata un hub, un via vai, un luogo di riferimento per tantissimi amici. E non posso che esserne felice” continua Oscar.

Ma all’interno della bottega Oscar non custodisce solo libri e attrezzi da vetraio ma anche e soprattutto biciclette – l’altra sua grande passione – che come lampadari, sono appese al soffitto portando le persone ad alzare la testa e a rimanere affascinato.

Poi Oscar spiega: “Questa idea del book-crossing mi ha arricchito molto, non solo perché ho dato spazio ad una mia passione e ho conosciuto tante persone ma anche e soprattutto perché ho scoperto che alle persone piace leggere molto di più di quanto immaginassi. Ed è forse questa la cosa più bella”.

“I libri sparsi qua e là a Bogliasco, su panchine e muretti? Lo ammetto, sono stato io. Mi piace pensare che qualcuno che si siede per riposare possa avere un libro da sfogliare” conclude.