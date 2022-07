Ordigno alle poste di Castelletto, per la Corte d’appello non poteva esplodere: anarchico condannato a un anno

Genova. La Corte d’appello di Genova, con una sentenza che riforma in larga parte quella di primo grado, ha condannato a un anno di reclusione Giuseppe Bruna, 51 anni, anarchico insurrezionalista, accusato di avere messo un ordigno artigianale davanti il bancomat delle poste di spianata Castelletto.

L’ordigno era stato collocato nella notte dell’8 giugno 2016 da due individui vestiti di scuro ed era composto da una tanica di plastica da cinque litri riempita di liquido infiammabile, completo di timer artigianale, una sveglia analogica con una sola lancetta. Secondo gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore della dea Federico Manotti, l’ordigno non era esploso per un malfunzionamento, mentre secondo l’avvocato di Bruna, Fabio Sommovigo, non avrebbe potuto esplodere: si trattava invece di un’azione dimostrativa con un ordigno volutamente inesplodente simile ad altri blitz organizzati in quei giorni dagli anarchici nell’ambito della campagna lanciata contro i Cie.

In primo grado Bruna era stato condannato a 5 anni di carcere per fabbricazione e detenzione di materiale esplodente ma per la corte d’appello, che ha derubricato il reato in minaccia aggravata, non era da considerarsi tale o comunque non era in grado di esplodere. Il procuratore generale Alessandro Bogliolo aveva chiesto la condanna a 4 anni e 2 mesi e probabilmente ora attenderà le motivazioni della sentenza per valutare il ricorso, a rivolgersi alla Cassazione per chiedere un’assoluzione piena sarà proprio il difensore di Bruna che in aula ha sempre sostenuto che il suo assistito non sia uno degli autori del blitz e che gli elementi raccolti dagli investigatori non siano sufficienti alla sua identificazione.

Bruna era stato arrestato nel 2019 insieme ad altri due anarchici perché accusato anche di essere l’autore dei plichi esplosivi inviati ai pm torinesi Antonio Rinaudo e Roberto Sparagna, e all’allora direttore generale del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) a Roma, Santi Consolo, ma è stato assolto con sentenza di primo grado emessa dalla Corte di assire di Genova nell’ottobre dell’anno scorso.

Il 19 settembre per quei fatti è fissato il processo d’appello.