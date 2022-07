Ondata di caldo in arrivo in Italia: afa, picchi di 40 gradi e notti tropicali

Italia. Un carico di aria rovente sta per arrivare nel nostro Paese, con temperature che in alcune zone raggiungeranno picchi di 40°. L’ondata di caldo è attesa per giovedì 14 luglio e, secondo le previsioni, dovrebbe durare a lungo.

Ancora per pochi giorni, quindi, le temperature saranno in linea con i valori del periodo: farà caldo, certo, ma senza esagerare. Ora a mitigare il clima l’alta pressione delle Azzorre, ma ci riuscirà solo fino a mercoledì 13 luglio, poi sopraggiungerà l’anticiclone africano e l’afa e il super caldo saranno all’ordine del giorno.

La situazione non cambierà almeno fino al 22 luglio, l’ondata di caldo sarà quindi intensa e lunga. Non solo durante le ore diurne, si prospettano infatti anche notti tropicali con temperature sempre sopra i 20°.

Secondo le stime dei meteorologi, il caldo sarà più intenso nel nord Italia, dove da venerdì 15 si supereranno i 38°-39°. Saranno, invece, di poco inferiori i valori nel centro e nel sud del Paese.