Nuovo porticciolo a Cogoleto, Sansa: “100 milioni di cemento e veleni della Stoppani in mare”

Genova. “Leggiamo con grande preoccupazione la notizia che il Comune di Cogoleto ha intenzione di realizzare l’ennesimo porticciolo, nonostante la Liguria abbia già il record di posti barca (1 ogni 47 abitanti), molti tra l’altro vuoti. Nonostante magistrati come Anna Canepa abbiano detto che i nuovi moli possono servire alle mafie per radicarsi nella nostra terra. Eppure ecco che arriva il nuovo progetto di Cogoleto, un’opera che costerà 100 milioni di euro“. Così il consigliere regionale e capogruppo dell’omonima lista, Ferruccio Sansa.

A presentare alcuni dettagli del progetto era stato negli scorsi giorni lo stesso sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone, in consiglio comunale. Il porticciolo prevede 520 posti barca a ovest della foce del torrente Lerone, davanti all’ex Stoppani, e alcuni spazi residenziali. Ma a far discutere è soprattutto l’idea di utilizzare i cassoni per la costruzione del porticciolo come “contenitori” del materiale inquinato ancora da bonificare, oggi conservato sul piazzale davanti alla fabbrica dismessa. “Una soluzione che solleva preoccupazione per la popolazione e i turisti”, spiega Sansa.

“Ma c’è un altro punto che richiede assolutamente un chiarimento – prosegue il consigliere regionale – visto anche che il progetto prevede finanziamenti statali e un partnership pubblico-privato: nel febbraio 2014, come scrisse Repubblica, un’operazione contro la camorra della Direzione Distrettuale Antimafia (dda) di Napoli portò all’arresto di 29 persone e al sequestro di 20 villette sulla collina di Cogoleto. Le cronache di allora ricordano che le villette erano di proprietà della società Green Life che fa capo a Ciro Smiraglia (napoletano trapiantato a Roma) (Repubblica, 4 febbraio 2014). Il Fatto Quotidiano scrisse che Smiraglia è il nipote del defunto boss Michele Zaza“.

“La società oggetto del sequestro del 2014 si chiamava, appunto, Green Life srl. Impresa, come dicono gli atti camerali da noi consultati, inizialmente partecipata da Ciro Smiraglia che con gli anni ha ceduto le azioni ad altri soci della famiglia Smiraglia e a Giuseppina Zaza (sorella del boss Michele Zaza, scrive Trocchia su Domani), attuali proprietari – sottolinea Sansa -. Quell’inchiesta è finita in niente, sostiene il rappresentante legale della società, l’avvocato Simone Tiraoro. Vero. Ma forse qualche domanda resta, almeno a leggere quello che scrive Trocchia: “L’accusa di camorra è caduta per Ciro Smiraglia… ma ne resta in piedi un’altra per associazione a delinquere… Nel 2016, la procura di Roma, per una vicenda legata a presunti frodi nella vendita di auto, chiede il rinvio a giudizio di Ciro Smiraglia, considerato il dominus dell’associazione a delinquere. Il processo è in corso“.

“Chissà se il sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone, sapeva queste cose. Lo stesso sindaco per tanti anni è stato collega di partito e di consiglio comunale di Simone Tiraoro, l’avvocato delle società – prosegue Sansa -. Tornando al progetto, la società che oggi si propone di realizzare il porticciolo si chiama Blue Life. Sempre gli atti camerali dicono che la Blue Life è di proprietà della stessa Green Life (60% delle quote), riconducibile alla famiglia Smiraglia, e di un altro parente. L’amministratore delle due società è la stessa persona. Si può quindi dire che l’operazione è guidata dagli Smiraglia. Non solo: la Green Life risulta proprietaria di decine di immobili e terreni in zona. Insomma, Cogoleto è al centro dei suoi affari“.

“Siamo alle solite – conclude Sansa – c’è ancora in Liguria chi crede che sviluppo voglia dire cemento. Ma il sindaco di Cogoleto deve prima qualche risposta ai suoi cittadini: perché ha presentato pubblicamente il progetto di una società privata? Gli sembra opportuno anche considerando che l’avvocato della società è stato tanto a lungo suo compagno di partito e di consiglio comunale? Il sindaco era a conoscenza degli episodi di cronaca che abbiamo citato? E infine: tombare in mare i rifiuti della Stoppani garantisce la salute della gente ed è una buona pubblicità per attirare turisti a Cogoleto?”.