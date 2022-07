Nuovo mercato dei fiori a Bolzaneto, Coldiretti: “Ai blocchi di partenza”

Genova. Si è chiuso questa mattina, nella sede della Società Gestione Mercato, l’ultimo atto della trattativa dello spostamento del mercato fiori presso la nuova sede di Bolzaneto in via Sardorella. È stato infatti approvato il piano definitivo di assegnazione degli spazi agli operatori.

La struttura realizzata dal Comune di Genova tramite la società Spim avrà 2mila mq di area coperta e 6mila mq di area all’aperto.

“Si tratta – spiega Coldiretti in una nota diffusa – di una struttura all’avanguardia, moderna e funzionale, attenta alla sostenibilità e in una posizione molto vantaggiosa in cui le imprese agricole e gli operatori commerciali potranno gestire al meglio la propria attività logistica”.

E prosegue: “Nel corso dei mesi tutti gli attori coinvolti hanno lavorato per non aggravare le imprese di costi ulteriori rispetto a quelli sostenuti nella vecchia sede e limitando i costi di trasferimento; alle trattative finali tra gli operatori e la società SGM, a cui è stata affidata la gestione degli spazi mercatali, è stato dirimente l’intervento delle associazioni di categoria quali Coldiretti Genova per i produttori agricoli e di Ascom-Confcommercio Genova per i commerciati”.

“I risultati ottenuti sono certamente positivi perché le imprese, grazie all’accordo stipulato tra Coldiretti Genova, Ascom-Confcommercio di Genova ed SGM vedranno pressoché invariati i costi di gestione per i prossimi primi anni di funzionamento avendo però a disposizione una struttura nuova e certamente più performante. Dall’interlocuzione delle due associazioni di categoria con il Comune di Genova, le imprese che hanno aderito al trasferimento, avranno inoltre la possibilità di essere ristorate dei costi di trasferimento” spiega ancora Coldiretti.

“Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato ottenuto – dichiarano Luca Dalpian e Paolo Campocci rispettivamente Presidente e Direttore di Coldiretti Genova -. Anche in questo caso il ruolo della rappresentanza e la sinergia tra le associazioni di categoria ha consentito di massimizzare i risultati nell’interesse delle nostre imprese associate”.

E proseguono: “Un ringraziamento per la disponibilità e la comunione di intenti dimostrata da parte dell’Assessore Bordilli e dell’Assessore Picciocchi per il Comune di Genova, dell’Amministratore Delegato di Sgm Gianni Ratto, del Presidente della Commisione Fiori Paolo Corsiglia e di Ornella Caramella ed Oscar Cattaneo rispettivamente Direttore e Vice Presidente di Ascom – Confcommercio Genova con cui abbiamo condotto congiuntamente le varie trattative con spirito di grade collaborazione”.

E concludono: “Ci auguriamo che, ora, avendo formalizzato tutti gli atti e chiuso tutti gli accordi, il nuovo mercato floricolo di Genova diventi il punto di riferimento per tutti gli operatori del settore e per il necessario rilancio economico del comparto floricolo della nostra provincia”.