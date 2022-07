Nuovo Carlini, al via il bando per la progettazione definitiva: 130 posti auto e addio al velodromo

Genova. Aprirà ufficialmente lunedì mattina il bando di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo stadio Carlini, che nei prossimi anni sarà demolito per fare spazio ad un nuovo impianto sportivo costruito sopra la nascitura nuova rimessa Amt prevista dal progetto degli ‘Assi di forza’ del trasporto pubblico. Per questa prima fase sono previsti circa 2 milioni di euro, mentre secondo le stime del Comune, tutto i lavori potrebbero arrivare a costare 40 milioni di euro, con circa tre anni di cantieri.

La notizia dell’avvio della gara per la progettazione arriva dalla stessa amministrazione civica che con il vicesindaco Pietro Piciocchi e la neo assessore allo sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi, ha presentato quelle che sono le linee di indirizzo per il nuovo impianto: campo da rugby omologato a norma Fir ‘Eccellenza Top’, una tribuna da 3mila posti a sedere, di cui almeno 2mila coperti, poligono di tiro, due palestre di cui una polivalente predisposta per la pallavolo e il basket, e una destinata alla scherma. E poi nuovi spogliatoi, campi a cinque, il restyling del campo da baseball e softball, e una nuova club house.

Scomparirà invece lo storico velodromo, unica struttura di questo tipo in Liguria: “Il nostro obiettivo è quello di trovare uno spazio alternativo per costruirne uno nuovo omologato per le gare ufficiali, cosa che oggi non è – ha sottolinea il vicesindaco Pietro Piciocchi – al momento non abbiamo ancora individuato dove, ma la rigenerazione urbana attraverso gli impianti sportivi è sicuramente uno degli obiettivi di questa amministrazione“.

Secondo le stime, se tutto procederà senza intoppi, i primi lavori potrebbero iniziare entro la primavera del 2023 e serviranno almeno tre anni prima di inaugurare la struttura, quindi fine 2026 Un periodo di tempo molto ampio per le tante società sportive, 14, che oggi utilizzano la struttura: “Attraverso un fitto dialogo con tutti i soggetti che oggi utilizzano il Carlini – spiega l’assessore Bianchi – abbiamo inserito nel bando di gara anche la progettazione di impianti temporanei sostitutivi, in modo che per gli anni di cantiere nessuno venga penalizzato”.

“La nostra volontà è quella di riuscire a far procedere i due progetti, quello della rimessa e quello del nuovo Carlini Bollesan, parallelamente e quanto possibile agganciati – ha sottolineato Piciocchi – cosa che ci farebbe risparmiare sicuramente tempo e disagi per i cittadini. Anche per questo motivo, vorremmo che la parte progettuale sia condivisa il più possibile con i genovesi, e lo faremo attraverso il Consiglio comunale, le commissioni e anche assemblee pubbliche. Posso già dire che dopo il confronto con le realtà territoriali avuto in sede di commissione, nelle linee guida del progetto sono previsti almeno 130 posti auto, da realizzare in sotterraneo, che saranno funzionali all’impianto“.