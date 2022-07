Nuova tegola per la valle Stura, limiti di carico per un ponte sulla statale del Turchino

Genova. “Ieri sera Anas Genova ha informato i sindaci di Campo Ligure e Rossiglione della nuova emergenza che riguarda il ponte sulla SS456 del Turchino al km 85 più 830, subito dopo il palazzo del comune di Campo, in direzione Rossiglione” scrive l’Unione di Comuni Stura, Orba e Leira sulla propria pagina Facebook.

E prosegue: “I Sindaci si sono immediatamente attivati per avere incontro urgente con Anas e Regione già lunedì mattina. Causa necessari approfondimenti strutturali, sarà posto limite massimo di portata di 10 tonnellate a corsia (con possibilità di passaggio di unico mezzo di massimo 20 tonnellate, regolamentato da movieri)”.

“Il problema riguarda il transito di mezzi di portata superiore alle 10 tonnellate (tipicamente dai 3 assi in su). Disagio aggravato dal blocco dei mezzi pesanti anche in prossimità di Ovada (su cu abbiamo sollecitato nuovamente urgente definizione) con limite posto da ANAS Torino al passaggio a livello più a nord, sempre sulla SS456.

Saranno derogati i mezzi di trasporto pubblico, oltre che i mezzi di soccorso” spiega ancora.

E conclude: “Le Amministrazioni comunali e la Polizia locale dell’Unione di Comuni stanno eseguendo un censimento circa le esigenze di transito di mezzi pesanti per i Comuni coinvolti, compreso Tiglieto. Per lenire il più possibile i disagi che causerà questa ennesima crisi della viabilità sono al vaglio varie ipotesi che saranno discusse durante la sovra citata riunione di lunedì. Siamo in attesa dell’adozione della relativa ordinanza da parte di Anas che pubblicheremo e che specificherà anche tempi di applicazione ed ulteriori dettagli”.