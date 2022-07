Nuova selezione autisti Amt, dalla Cgil un corso di formazione gratis per preparare i candidati

Genova. E’ stato pubblicato sul sito ufficiale dell’azienda di trasporto pubblico Amt un avviso di selezione per la mansione di autista bus, urbano e provinciale.

Amt ricerca per entrambi i profili candidati che esprimano le seguenti caratteristiche:

Motivazione al ruolo di Autista Bus

Orientamento al Cliente e ad attività di Servizio al Pubblico

Positività nella relazione e nella comunicazione

Attitudine alla collaborazione, all’ascolto ed alla condivisione delle informazioni

Autonomia, responsabilità e coscienziosità nello svolgimento dei compiti

Capacità di gestire situazioni di stress attraverso il controllo delle proprie emozioni.

La presente selezione è rivolta esclusivamente alle candidature già pervenute ed iscritte al database aziendale o che si iscriveranno attraverso il seguente modulo entro il 31 agosto 2022.

La ricerca è indirizzata sia a trovare autisti nel servizio urbano sia nell’area metropolitana. I requisiti che dovranno avere i candidati sono legati al possesso o al corso di conseguimento della patente D e CQC.

La Filt Cgil annuncia che metterà a disposizione un percorso di formazione gratuito per preparare le candidate e i candidati autisti ad affrontare l’iter selettivo proposto dall’azienda.

I corsi si terranno nella sede della Cgil a Cornigliano: per informazioni e per ricevere eventuale supporto informatico per iscrizione al database le persone interessate potranno chiamare allo 010 6028325 o scrivere una e-mail a filt@liguria.cgil.it.