Nuova diga, Uil: “Occasione da non fallire, gli occhi dell’Italia su di noi”

Genova. Dopo l’incontro in commissione consiliare, la Feneal Uil e la Uiltrasporti Liguria ritornano sull’importanza del progetto sulla diga foranea di Genova, infrastruttura fondamentale per lo sviluppo della città intera e del Nord Ovest, senza dimenticare l’impulso straordinario che arriverà per la creazione della zona logistica speciale.

“Siamo di fronte ad un’opera che Genova attende da anni – commentano Riccardo Badi e Roberto Gulli, rispettivamente segretario regionale Feneal UIL e segretario generale Uiltrasporti Liguria – ma non è solo una questione di fondi: servono formazione, un reclutamento di manodopera trasparente e attenzione al fenomeno del dumping e alla sicurezza.

Inoltre la crescita occupazionale che ci aspettiamo dovrà seguire scrupolosamente i dettami dei CCNL di riferimento.

Farsi trovare pronti a questa sfida nel rispetto di tempistiche e relativi controlli può diventare una vetrina internazionale per Genova e per l’Italia intera” concludono.

La Feneal Uil Liguria e la Uiltrasporti Liguria sono pronte a fare la propria parte per garantire che a un’opera di tale importanza corrisponda un’adeguata tutela per un progetto sostenibile e sicuro.