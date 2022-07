Nuova diga, Rixi: “Il Governo la indichi come opera prioritaria”. La Cgil chiede un tavolo istituzionale

Genova. “Il governo deve fare una scelta e indicare le opere prioritarie del Pnrr da concludere rapidamente. L’impennata sui costi delle materie prime ci impone uno stralcio senza perdere altro tempo oppure il reperimento dei fondi compensativi. Per la diga di Genova, come per tutte le altre grandi opere, ripartire da zero aumenterebbe in modo esponenziale le possibilità che l’infrastruttura si realizzi solo in parte o addirittura venga cancellata”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente Commissione trasporti e responsabile dipartimento Infrastrutture dopo che la gara per l’infrastruttura è andata deserta.

“La Lega – prosegue Rixi – chiede da tempo l’introduzione di un automatismo sugli extra costi delle materie prime per adeguare i progetti in tempo reale. La diga di Genova, per esempio, in pochi mesi ha avuto extra costi quantificati in circa 300 milioni di euro. Vuol dire che, se non si stabilizzeranno i prezzi a breve, potremmo aver bisogno di aumentare dal 30 al 50% le risorse disponibili per l’opera. Il governo deve scegliere (e in fretta) le sue priorità, le infrastrutture che serviranno alla crescita della nazione hanno bisogno di un indirizzo concreto”.

Nel frattempo Cgil Genova e Liguria, insieme alle categorie Filt e Fillea Genova e Liguria “esprimono forte preoccupazione e chiedono un tavolo istituzionale che faccia chiarezza sulla realizzazione” della nuova diga: “Vanno trovati tutti i mezzi necessari ad assicurare che i progetti annunciati siano portati a termine, garantendo un confronto costante con le organizzazioni sindacali per un’analisi puntuale sulle ricadute occupazionali durante e dopo la loro costruzione. Rivendichiamo pertanto l’attivazione di un tavolo istituzionale per approfondire lo stato di avanzamento delle opere, la gestione dei tempi e le ricadute occupazionali sul territorio”.

“La diga foranea di Genova è un’opera fondamentale per la città e dunque lo spirito giusto per riuscire a realizzarla è quello espresso ieri dal sindaco Bucci: rimbocchiamoci le maniche e risolviamo i problemi – commenta Raffaella Paita, presidente della commissione Trasporti della Camera, a proposito della mancata presentazione di offerte per affidamento dell’appalto relativo ai lavori per la realizzazione della diga foranea di Genova. Non costruire questa infrastruttura sarebbe una sconfitta per tutti, in primis per Genova e la portualità italiana. Per cui ho trovato stucchevole l’atteggiamento di chi sembra in fondo gioire per gli ostacoli incontrati dalla diga. La città ha bisogno di tutto fuorché di chi per ragioni politiche gufa contro i suoi interessi. Certo i problemi esistono e vanno risolti. Ricordo che il Mims è responsabile per i finanziamenti (che evidentemente non bastano) ma anche di una supervisione tecnica. Specie in questa fase sarebbe forse meglio evitare proclami, anche considerato che gli obiettivi del Pnrr centrati finora sono di tipo tecnico-amministrativo e la realizzazione vera e propria delle opere richiede più pragmatismo”.