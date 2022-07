Nuova diga, Paita (Italia Viva): “Caro materiali, lavorare su aumento del budget non per ridimensionare l’opera”

Genova. “Considerato il problema del caro materiali, se vogliamo realizzare un’infrastruttura fondamentale per la città di Genova come la diga foranea bisogna lavorare per aumentare il budget”. A sottolinearlo è Raffaella Paita, deputata di Italia Viva e presidente della commissione Trasporti alla Camera.

“Per questo ho avviato dei colloqui con il Mims per chiedere che vengano irrobustite le risorse per l’opera, rese disponibili attraverso il fondo complementare, perché è evidente che il progetto, con il problema del caro materiali, costa di più. Se vogliamo realizzarlo dobbiamo quindi prevedere un budget maggiore”, spiega Paita.

“Davanti a tale richiesta, il Ministero mi ha fatto capire di lavorare già in questa direzione, valutando con il Mef il da farsi. Penso dunque, che si possa arrivare a esiti positivi”, suggerisce la deputata renziana.

“Un rafforzamento del budget deve essere il presupposto per il passaggio successivo, ossia il recupero dei tempi di realizzazione dopo che la prima gara è andata deserta. Bisogna poi mirare alla definizione di un progetto che non contempli ipotesi sbagliate come per esempio la riduzione della dimensione della diga di 200/300 metri. Evitiamo proposte di questo genere e lavoriamo piuttosto per cercare più risorse”, conclude Raffaella Paita.