Nuova diga, il ministro Giovannini: “Entro domani le imprese devono presentare le proposte, poi faremo il punto”

Genova. “Le imprese sono state nuovamente invitate entro domani a offrire le loro proposte. Domani vedremo che cosa faranno le imprese per ciò che riguarda la diga di Genova, e faremo il punto della situazione”. A dirlo, margine della visita in Fincantieri a Genova, il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini.

Il tema resta quello degli extracosti, uno dei motivi per cui la gara lanciata dall’autorità portuale per la realizzazione dell’opera è di fatto andata deserta.

“Alcuni prezzi, anche dell’energia, stanno rientrando come speravamo – ha detto Giovannini – anche se restano molto elevati. Il problema, aldilà della diga di Genova, è già stato affrontato dal governo e questo tipo di interventi saranno ancora rafforzati per assicurare che tutte le gare in particolare del Pnrr non vadano deserte ma al contrario procedano”.

“Per quello che riguarda il reperimento delle risorse – assicura il ministro – molte sono già state reperite con interventi di questi mesi, oltre 10 miliardi sul 2022 per consentire alle gare di partire con i prezzi giusti. Nei prossimi giorni daremo anche notizia delle centinaia di gare di cui è competente il ministero che sono in fase di realizzazione”.

“È importante anche vedere l’intera foresta e non guardare al singolo albero – ha concluso – anche se naturalmente la diga di Genova è un’opera iconica e assolutamente fondamentale”.

E a proposito di “altre opere”, per chi attendeva entro luglio – come da lui stesso promesso – il via libera definitivo del governo al progetto della gronda di ponente è rimasto a bocca asciutta. Almeno finora. La crisi di governo di certo non ha facilitato la situazione.

“La Gronda è un’opera molto importante e molto attesa con una serie di problematiche che tutti conoscono. Il lavoro tecnico è in corso da parte delle direzioni competenti, gli uffici stanno lavorando e ne parleremo anche oggi pomeriggio con gli enti locali”.

Ha detto Giovannini che ha spiegato anche quello che potrebbe essere l’iter vista la particolare fase di governo dimissionario per cui è consentito il solo disbrigo degli affari correnti con la possibilità di emanare decreti.

“Non è un progetto Pnrr se non ci sono interventi normativi richiesti ed è una delle analisi che si stanno facendo – ha spiegato – se invece è necessario un intervento normativo, allora richiederà una qualche decisione e si valuterà se procedere all’interno degli affari correnti o meno”.