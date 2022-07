Nuova diga, dopo la gara flop prove di dialogo tra Bucci e Dello Strologo: presto la commissione consiliare

Genova. Un dialogo fitto fitto, come quelli che si vedono a volte a bordo campo, tra i calciatori, durante le partite, quello tra il sindaco di Genova Marco Bucci e il capo dell’opposizione Ariel Dello Strologo, durante lo svolgimento del consiglio comunale di oggi. Bucci, pochi minuti dopo l’avvio della seduta, si è alzato e si è avvicinato ai banchi della minoranza per parlare con il suo sfidante, sconfitto, alle urne.

Lo scambio di battute, iniziato e terminato con una stretta di mano, sarebbe stato incentrato sulla volontà, a quanto sembra condivisa da Bucci e Dello Strologo, di organizzare quanto prima una commissione consiliare dedicata al tema della nuova diga del porto di Genova.

Un tema caldissimo già in campagna elettorale, con il candidato progressista che più volte aveva messo in allerta gli avversari politici sulla fattibilità dell’opera, e che è ancora più caldo da quando, pochi giorni fa, si è saputo che la gara per la realizzazione della prima parte dell’infrastruttura è andata deserta. Troppo alti i costi stimati dalle aziende rispetto alla base di gara stabilita dall’autorità portuale, specialmente dopo l’esplosione delle spese per materie prime ed energia.

Nei giorni scorsi era stato il gruppo del Pd, ufficialmente, a fare richiesta per la convocazione urgente della commissione e, in seconda battuta, anche di un consiglio comunale straordinario.

Ancora non è possibile capire quando si svolgerà la commissione consiliare – unite quella allo Sviluppo economico e quella Territorio – anche perché solo lunedì prossimo saranno nominati i presidenti e vicepresidenti delle commissioni. Non è quindi neanche possibile dire chi saranno le figure “audite” in aula ma qualche ipotesi si può azzardare. Oltre all’autorità portuale, ai sindacati e alle associazioni di categoria edili e della logistica ma chissà, forse potrebbe essere invitato – su richiesta della minoranza – l’ingegnere idraulico Piero Silva.

Silva, docente universitario in Francia, a marzo si era dimesso da direttore tecnico del project management con Rina Consulting per la nuova diga foranea dopo che la stazione appaltante ignorò le sue critiche al progetto e le eventuali proposte alternative.

Intanto oggi, dal meeting di Assarmatori a Roma, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Enrico Giovannini ha assicurato che i tempi per l’ora non cambieranno e non possono cambiare. “Non c’è nessuna ragione per un allungamento dei tempi anche perché le regole del Pnrr sono quelle in vigore”. Giovannini ha assicurato che “un aumento dei costi è stato previsto” e che “l’autorità portuale sta già lavorando con le imprese”.

Nei giorni scorsi il presidente del porto Paolo Emilio Signorini aveva affermato che la diga potrebbe essere più corta di 200 o 300 metri proprio per risparmiare sui costi e che la negoziazione sarà portata avanti anche con altre imprese oltre a quelle delle due cordate che avevano manifestato interesse a realizzare l’opera.

La nuova diga foranea del porto di Genova è una delle opere simbolo del Pnrr. La sua realizzazione completa vale un miliardo e 300 milioni. La prima parte, quella della gara andata deserta, vale 929 milioni. Il progetto prevede il posizionamento di 104 cassoni in cemento armato a una profondità di 50 metri. I cassoni sono alti 28 metri, larghi 24 e lunghi 40.

Due le compagini che avevano manifestato interesse, ma che non hanno presentato offerte: quella composta da WeBuild, Fincantieri, Fincosit e Sidra; e quella di Eteria (Gavio – Caltagirone), Rcm e Acciona. Si sarebbero tirate indietro per il lievitare degli extracosti dovuti al rincaro delle materie prime e perché l’importo di base d’asta era sottostimato. Perplessità c’erano anche per le penali previste per i ritardi nella consegna.