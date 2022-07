Notti insonni alla Foce, martelli pneumatici alle 4 del mattino ma le autorizzazioni ci sono

Genova. “Sono le tre di notte e non dormo. Abito alla Foce e da tre giorni, anzi tre notti, stanno facendo lavori, crivellando la strada con un martello dalle 21 di sera alle 5 di mattina.. ma chi ha dato i permessi per tenere sveglio un intero quartiere? La mattina andiamo a lavorare, è vergognoso”. A scriverci è Elena. La sua mail è stata inviata alle 3.28 di sabato mattina.

Elena, come tanti altri residenti della Foce, nella zona tra via Cecchi e via Finocchiaro Aprile, da qualche notte non riesce a dormire, neanche con i tappi acustici, neanche con le finestre chiuse, a causa del suono assordante dei martelli pneumatici. Sul popoloso gruppo Facebook “Sei della Foce se..” qualcuno ha anche pubblicato un video che dà conto dell’effettivo rumore avvertito in piena notte.

“Inizialmente tutti pensavamo a un lavoro di massima urgenza, a una fuga di gas o a una perdita d’acqua e invece no, devono aumentare il cablaggio di una rete telefonica…”, scrive Elena che racconta come ieri sera, alle 22, sia giunta sul posto anche la polizia locale che però altro non ha potuto fare che constatare la regolarità dei permessi e delle autorizzazioni.

Non si tratta semplicemente di un lavoro di cablaggio di una rete telefonica ma della posa del cavo Bluemed, la super fibra ottica che attraverserà il Mediterraneo per portare in un hub di Genova i dati di tutto il mondo. Un’opera importantissima a livello di infrastrutture digitali che quindi è considerata come massima priorità.

I lavori sono in corso di realizzazione da parte della società Telecom Italia Sparkle. Il tratto di cavo che si sta posizionando collega piazzale Kennedy alla centrale Telecom del Lagaccio. I cantieri sono stati autorizzati a lavorare in orario notturno per evitare ripercussioni sul traffico veicolare.

Ma per i cittadini della Foce l’importanza dell’opera è di poca consolazione per le ore di sonno perse. Municipio e Comune, viste le numerose segnalazioni, chiederà alla ditta che lavora in appalto per Telecom di ridurre al massimo le lavorazioni più rumorose come appunto gli scavi a martello pneumatico. Intanto per i residenti si prepara un’altra notte bianca.