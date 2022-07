Nottata di maltempo passata senza danni, a Genova risveglio a 23 gradi e 63% di umidità

Liguria. L’annunciata nottata di instabilità meteo e vento forte, foriera di buone notizie per quanto riguarda l’afa che da giorni insisteva sulla Liguria, è trascorsa senza danni sul territorio genovese.

Le precipitazioni, in Liguria, si sono concentrate maggiormente sul savonese, con ben 96,6 mm sulle sei ore rilevati dai sensori Arpal alla stazione di Lavagnola alle 5:25. Il record sull’ora lo ha registrato la centralina di Savona – Istituto nautico: 66 mm.

Arpal segnala anche una nota statistica: per ritrovare una precipitazione come quella della scorsa notte a Savona bisogna risalire al 10 aprile 2021 quando, in 24 ore, caddero 84.2 millimetri di pioggia.

In provincia di Genova i massimi si sono registrati soprattutto in valle Stura: 4,8 mm in un’ora a Campo Ligure e 6,6 mm sulle sei ore a Rossiglione. Valori certo non risolutivi della grande siccità che ha colpito la Liguria quest’anno.

I benefici, temporanei, riguardano la riduzione dell’umidità relativa dell’aria: alle 7:30 di questa mattina la stazione meteo del centro funzionale di Arpal alla Fiumara registrava un 63% rispetto al 78% di ieri sera alle 22.

Si sta ancora meglio nel Golfo Paradiso e nel Tigullio, con Rapallo al 60%, Camogli al 58%, Chiavari al 57%.

A livello di temperature, i 23 gradi di questa mattina sempre in zona Fiumara sono il livello minimo registrato da almeno 15 giorni.

Rinforzo netto dei venti dai quadranti meridionali: sempre Arpal ha rilevato raffiche a 109.4 km/h al Lago di Giacopiane (Genova), 100.4 a Fontana Fresca (Sori, Genova), 86.8 a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia), mentre, durante il temporale, toccati i 76 km/h a Marina di Loano e 72.3 a Savona Istituto Nautico.