Non solo frutta e verdura, nel mercato di Certosa presto anche una palestra

Genova. Nuova vita per il mercato comunale di Certosa. Parte dell’immobile, di proprietà comunale, è stata aggiudicata alla Asd-Associazione sportiva dilettantistica Dinamic Gym con sede in Val Polcevera.

“Attraverso un bando ad evidenza pubblica – spiega l’assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli – parte dell’immobile, quella ad oggi inutilizzata, è stata affidata in concessione all’associazione che lo ristrutturerà e lo valorizzerà, aggiungendo una nuova funzione sportiva all’edificio che da anni, progressivamente, aveva perso parte degli operatori commerciali”.

Una parte del mercato resterà quindi a vocazione commerciale e gli operatori attivi continueranno la loro attività, mentre nella parte, circa due terzi dell’immobile, vuota da anni, si insedierà una palestra.

Inoltre, l’associazione si è impegnata al restyling dei servizi e degli impianti dell’immobile che sarà quindi riqualificato.

“Già dalla prossima settimana vedremo sia i vincitori del bando sia gli operatori del mercato per strutturare assieme le operazioni di restyling, le tempistiche e creare la giusta sinergia per un lavoro che porterà benefici all’intera delegazione della vallata”, spiega Bordilli.

“Come amministrazione, quindi, in continuità con il precedente mandato, continuiamo nel lavoro di valorizzazione del patrimonio immobiliare mercatale, trasformando quelli che erano diventati angoli di degrado e di abbandono in siti vivi e di aggregazione sociale oltre che di servizi di vicinato per i quartieri”, conclude.