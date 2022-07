Nodo ferroviario, Rixi (Lega): “Via libera ai 30 milioni di euro per l’area del Campasso”

Genova. “Via libera ai 30 milioni per la realizzazione del progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana nel comune di Genova nelle aree interessate dal potenziamento ferroviario Genova-Campasso”.

L’annuncio, con una nota, arriva dal deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della commissione Trasporti alla Camera e responsabile dipartimento Infrastrutture del Carroccio. Lo stanziamento dei fondi arriva con un emendamento della Lega al decreto Infrastrutture in commissione al Senato.

“Prosegue quindi il progetto di riqualificazione e rigenerazione del Campasso per una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica in corrispondenza dell’intervento ferroviario con un miglioramento del contesto urbano – aggiunge – un risultato reso possibile dall’impegno del vice ministro al Mims Alessandro Morelli e dal lavoro della Lega”.

I lavori sulla linea ferroviaria del Campasso serviranno a collegare il porto di Genova al Terzo Valico passando tra le case di Sampierdarena e Certosa, il cosiddetto “ultimo miglio”.

Nel giugno scorso il commissario straordinario Calogero Mauceri in audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera aveva spiegato che era in fase di studio un “intervento innovativo per rendere questo importantissimo progetto compatibile con la vita dei genovesi che abitano in quei quartieri”.

Sono più di tremila le unità abitative che saranno colpite dal passaggio dei treni, uno ogni mezz’ora secondo il piano di esercizio.

Rfi aveva confermato l’esistenza di una “ipotesi progettuale” che comprendeva verde pubblico e parcheggi per il Campasso e per la zona di via Ardoino, il punto più critico dell’intero tracciato.

Erano state menzionate tettoie da integrare alle barriere fonoassorbenti già installate negli anni scorsi, con l’eventualità di espropriare le abitazioni più direttamente interessate dal passaggio dei treni.

La linea del Campasso, secondo le previsioni, sarà pronta per essere attivata nel 2024 insieme al Terzo Valico