Nervi, variazioni temporanee dei bus le sere del 14, 21 e 28 luglio

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Oberdan e via Sala per consentire la manifestazione “Metti una sera a Nervi”, nei giorni 14, 21 e 28 luglio, dalle 20.30 alle 24.00, le linee 515, 516 e 517 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linea 515 circolare

Direzione levante: i bus, giunti in viale Franchini all’altezza dell’ufficio postale, invertiranno il senso di marcia ed effettueranno capolinea provvisorio in corrispondenza del civico 35 rosso. Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, proseguiranno per viale Franchini, via Campostano, via Somma dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 516

Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di largo Pesce, raggiungeranno la rampa di accesso a via Somma, proseguiranno poi per via Somma, via Sant’Ilario dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: percorso regolare.

Linea 517

Direzione levante: i bus, giunti al termine di via del Commercio, proseguiranno per via Pagano, largo Pesce, rampa di accesso a via Somma, via Somma, via Sant’Ilario, largo Bassanite, via Casotti dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: percorso regolare.

.