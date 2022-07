Pegli, moto contro furgone sull’Aurelia: ragazzo di 17 anni in gravissime condizioni

Genova. Un altro grave incidente sulle strade genovesi: questo pomeriggio poco prima delle 14 una moto si scontrata con un furgone in via Ronchi, sulla Aurelia all’altezza di Pegli, in direzione di Genova.

L‘impatto è stato violentissimo e ad avere la peggio è stato il ragazzo alla guida della due ruote, secondo le prime informazioni di 17 anni, rimasto gravemente ferito sull’asfalto. Immediato l’intervento dei messi di soccorso: sul posto i vigili del fuoco, la Croce Verde Pegliese e l’automedica del 118.

La dinamica è ancora da chiarire: secondo le prime informazioni sarebbe rimasto coinvolto anche un terzo veicolo, una macchina, che viaggiava nella stessa direzione del furgone. Sul posto anche gli uomini della polizia locale che stanno deviando il traffico all’esterno della carreggiata per garantire la viabilità. Presente anche la sezione Infortunistica per i rilievi del caso e per capire la dinamica.

