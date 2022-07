Multedo, il progetto di Autostrade per l’autoparco in area Fondega: “Conferenza servizi nel 2023”

Genova. Se fino all’anno scorso era solo una ipotesi lanciata sul tavolo del complicato puzzle delle aree portuali e industriali a ridosso della città, oggi sembra essere pratica oramai avviata. Parliamo dell’autoparco di Multedo, in area Fondega, per il quale Autostrade per l’Italia sta lavorando concretamente al progetto.

A rilanciarlo lo stesso ad Tomasi, che lo ha incluso nella relazione portata questa mattina al forum Ambrosetti di Palazzo Ducale, dove il progetto dell’autoparco è inserito nel novero delle opere strategiche per il nodo genovese. “Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) verrà trasmesso al MITE entro settembre 22. Si prevede l’apertura della Conferenza dei Servizi nel primo quadrimestre del 2023″, è quanto si legge nel documento.

Nella cartina, viene illustrato come potrebbe essere disposto il sito sopra Muldeto, oggi conosciuto come Ex Eni: circa duecento posti per tir e mezzi pesanti, collegati direttamente con l’A10 e poi con la zona portuale. Un progetto che punta a creare uno spazio sosta per evitare i congestionamenti dei mezzi pesanti in attesa in entrare in porto.

Una soluzione che in passato aveva creato non poca polemica nel quartiere e non solo, con l’attuale assessore Maresca che esattamente un anno fa rispondeva sul tema: “Quella di Fondega sud è un’ipotesi per l’autoparco dei Tir diretto al porto, ma non c’è ancora una decisione, l’autoparco è una priorità di questa amministrazione perché vogliamo liberare la città dal traffico dei tir che provoca moltissimi disagi, questa è una delle ipotesi in campo ma non abbiamo ancora deciso“.

E non solo: sull’ipotesi si era anche espresso durissimo Mauro Avvenente, ex presidente del municipio di Ponente e un anno fa consigliere di opposizione, oggi assessore per la giunta Bucci: “Sono basito – affermava un anno fa – se questo è quello che hanno in mente per il ponente noi non staremo di certo a guardare“. Ora le carte sono sul tavolo.