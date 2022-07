Movida ad alto volume, la procura chiude il dehors del Bar Calcagno ad Arenzano

Genova. Questa sera i dipendenti e i gestori del Bar Calcagno, uno dei locali simbolo della movida di Arenzano, soprattutto d’estate, sono intenzionati a non abbassare il volume e anzi sperano che gli avventori arrivino numerosi anche senza dehors.

Sì perché lo spazio esterno, con tavolini e gazebo in via Matteotti, proprio vicino alla passeggiata a mare della località balneare genovese è stato fatto sequestrare dalla procura di Genova come provvedimento preventivo dopo gli esposti presentati per mesi da alcuni residenti disturbati dal rumore dei clienti. Sequestrato anche l’impianto audio.

Schiamazzi che a volte vanno avanti anche fino alle 1.30 – come si legge nel documento notificato dai carabinieri di Arenzano ai gestori del bar – e che si susseguono – continua – dal luglio 2021 a luglio 2022 “impedendo il sonno di chi vive negli edifici sopra il locale”. La misura è in relazione al reato indicato dall’articolo 659 del codice penale: “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.

Una serie di esposti presentati in Procura hanno portato il pm Federico Panichi ad emettere un provvedimento di sequestro preventivo che prevede la rimozione dell’impianto stereo e del dehors.

A raccontare la vicenda, sui social, sono stati gli stessi gestori del locale annunciando, dapprima, che sarebbero stati obbligati a chiudere – non avendo abbastanza spazio per svolgere l’attività di somministrazione – ma poi hanno cambiato idea. Forse motivati dalle tante espressioni di solidarietà e forse anche per evitare di lasciare a casa una decina di dipendenti.

“Provvedimento sciagurato, che colpisce un attività in piena stagione lavorativa dopo annate segnate economicamente , e non solo , dalla pandemia. La nostra attività dà lavoro ad almeno 10 persone e sono più di 30 anni che ci distinguiamo per la professionalità e la passione che mettiamo nel nostro lavoro. Ci sentiamo vittime. Ma non molliamo”, scrivono dal Bar Calcagno.

Sulla questione anche il commento dell’assessore del Comune di Arenzano Matteo Rossi: “Regione Liguria ha giustamente introdotto una legge che prevede, su base annuale, la possibilità per ogni Comune di derogare, in 60 giornate, ai parametri di limitazione acustica. La ratio trova fondamento nel cercare di coniugare le diverse legittime esigenze di chi vive il nostro territorio, come tra ci si vuole riposare e chi si vuole divertire. Il buon senso, oltre alla civile convivenza, vorrebbe che ci fosse reciproca comprensione tra le diverse instanze senza che l’una sia prevalente sull’altra”.

“Chi vive ad Arenzano, inteso come chi la abita e chi la frequenta, sa benissimo che nella totalità annuale questo 16% e poco più serate con deroga viene ampiamente rispettato – continua Rossi – rimango obiettivamente basito che qualcuno sia rivolto ad un Pubblico Ministero così come, in conseguenza, venga posto sotto sequestro, come “oggetto del presunto reato”, il dehors. E qui mi fermo. Per quel che conta piena solidarietà a gestori e dipendenti”.