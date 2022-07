Motovedette e un elicottero per cercarlo in mare, ma lui aveva preso un taxi per tornare a casa

Varazze. Prima che scoppiasse il temporale aveva affittato una canoa per fare un giro in mare, ma dopo i tuoni e fulmini non aveva fatto ritorno. Per questo motivo ieri sera è scattata la ricerca persona culminata con il ritrovamento della canoa su una spiaggia, proprio sotto lungomare Europa, ma dell’uomo nessuna traccia.

Tre ore di perlustrazioni in mare: tre motovedette della Guardia Costiera e un elicottero per cercare il presunto disperso. Ma per fortuna non è andata così. Si è trattato di un falso allarme.

Attraverso ricerche infatti si è scoperto che l’uomo, un turista lombardo, ha lasciato la canoa per il timore del temporale, e poi ha chiamato un taxi che lo ha portato verso Arenzano.

Le ricerche si sono concluse mentre si sta cercando ancora di rintracciarlo. Apprensione anche per i varazzini che hanno visto sorvolare lo specchio acqueo dall’elicottero che a lungo ha illuminato il mare fino a poco fa.