Moto contro un autobus a San Quirico, grave un ragazzo di 20 anni

Genova. Non si ferma la lunga lista di incidenti stradali a Genova: questa mattina, alle 12,30 circa, si è verificato uno scontro tra una moto e un autobus all’interno dl voltino ferroviari di San Quirico.

Ad avere la peggio il centauro, un ragazzo di circa vent’anni, rimasto ferito gravemente nello scontro: medicato sul posto dai medici del 118 arrivati in pochi minuti, è stato poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso del San Martino. Non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita.

Sul posto anche la polizia locale che ha gestito il traffico e fatto i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.